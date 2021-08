Olimpiadi: atleta bielorussa Tsimanousskaya chiede asilo alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krystsina Tsimanousskaya, atleta olimpica bielorussa che ha rifiutato il rientro forzato in madrepatria, ha chiesto asilo alla Polonia. Lo rende noto la Fondazione per la solidarietà sportiva bielorussa (Bssf), organizzazione nata su iniziativa di atleti e dirigenti sportivi bielorussi contro la violenza e le repressioni. Allo scopo di fare domanda di asilo, l’atleta si è diretta all’ambasciata polacca a Tokyo, secondo quanto riporta l’emittente “Polsat News”. Tsimanousskaya ha trascorso la notte in un hotel nei pressi dell’aeroporto di Tokyo-Haneda. Lo ha reso noto il portavoce del Comitato olimpico internazionale, Mark Adams. Sia la Polonia, sia la Repubblica Ceca hanno offerto assistenza alla 24enne. Da Varsavia ha ribadito stamane l’offerta il viceministro degli Esteri, Pawel Jablonski. Intervistato dall’emittente “Polskie Radio”, il viceministro ha detto che la Polonia è entrata “in contatto con i rappresentanti di Tsimanousskaya”. “Per il bene della faccenda non possiamo fornire ulteriori dettagli tranne che la Polonia è pronta ad accogliere Tsimanousskaya e garantire la sua protezione e la continuazione della sua carriera”, ha proseguito Jablonski. Il viceministro ha aggiunto che Varsavia potrebbe valutare l’opportunità di concederle l’asilo. Il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, ha nel frattempo comunicato via Twitter che “le autorità giapponesi hanno confermato che l’atleta bielorussa ha ricevuto la nostra offerta di asilo”. “Le Olimpiadi non hanno a che fare con la politica” e le iniziative del regime di Aleksandr Lukashenko sono “assolutamente vergognose”, ha detto il ministro. Kulhanek ha aggiunto di essere “felice che la Repubblica Ceca abbia agito rapidamente”. (segue) (Vap)