Messico: "processi" a ex presidenti, vincono i "sì" ma affluenza molto sotto il quorum (2)

- L'esito è stato duramente criticato dalle opposizioni, che da tempo avevano rimproverato il presidente di aver innescato un "capriccio", e un'operazione "demagogica" che poco ha a che vedere con lo stato di diritto. Per i promotori si è invece trattato del "successo" di un'operazione di democrazia partecipativa, svolto "senza incidenti" e che - grazie alla sonora vittoria dei "sì", - avrebbe dimostrato la volontà della popolazione messicana di mettere fine "all'impunità della politica". Un capitolo a parte meritano le polemiche tra il presidente e l'Ine, accusato a più riprese di aver "boicottato" la consultazione: non garantendo per tempo la adeguata propaganda dell'appuntamento e, da ultimo, arrivando a condizionare il voto: determinante in questo senso la precisazione con cui i vertici dell'istituto, prima dell'apertura delle urne, avessero ricordato che la consultazione non avrebbe comunque mandato a processo gli ex presidenti. (segue) (Mec)