Messico: "processi" a ex presidenti, vincono i "sì" ma affluenza molto sotto il quorum (3)

- Portata avanti con il supporto del partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), la consultazione era stata lanciata da Lopez Obrador come un vero e proprio lasciapassare per l'apertura di processi nei confronti degli ex presidenti per una serie di accuse tra cui le responsabilità avute nei casi di "corruzione", di privatizzazione e spoliazione delle risorse pubbliche - petrolio in primis -, le violazioni dei diritti umani nella lotta alla criminalità. I passaggi parlamentari e, soprattutto, l'intervento della Corte suprema hanno sterilizzato il quesito privandolo dei nomi e cognomi dei cinque ex presidenti e dei riferimenti a iter processuali già previsti dall'ordinamento: "È d'accordo o no che si portino avanti le azioni pertinenti, nel rispetto del quadro legale e costituzionale, per avviare un processo di chiarimento delle decisioni politiche prese dagli attori politici negli anni scorsi, diretto a garantire la giustizia e i diritti delle possibili vittime?". (segue) (Mec)