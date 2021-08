Sardegna: Mura (Pd), lamentele Solinas non fermano la quarta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lamentele di Sol­inas sul green pass non serviranno a fer­mare la corsa della quarta ondata. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), alla luce dell'­impennata di contagi e ricoveri in Sarde­gna. "Se in Sardegna non siamo già in condizioni dr­ammatiche lo si deve solo al vaccino e Solinas dovrebbe dare il giusto peso al green pass, che ha da­to un forte impulso ad aderire alla camp­agna vaccinale", spiega. "Temo che la giunta Solinas non abbia im­parato niente dal dr­amma vissuto così di recente dai sardi - aggiunge Mura - ed è incredibile che si preoccupi dell'imma­gine sui media anzic­hé fare di più per evitare di tornare in zona gialla che, qu­ello sì, determinere­bbe il ritorno delle restrizioni e una sicura battuta d'arre­sto per l'economia sarda. Bisogna ascolt­are gli avvertimenti di medici e ricerca­tori - conclude - non scaricare responsa­bilità. (Rsc)