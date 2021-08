Sardegna: bonus per birrifici artigiani, per Confartigianato serve legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i birrifici artigiani della Sardegna potranno sfruttare il bonus da 10 milioni di euro che il governo ha stanziato per sostenere i piccoli produttori di "bionda e rossa". La notizia arriva dal beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, appena convertito in legge. Il sostegno, previsto per dare spinta e sostegno al settore fortemente colpito dalla conseguenze legate all'emergenza Covid-19, si concretizza in un contributo a fondo perduto, 0,23 centesimi di euro per litro, riconosciuto ai piccoli birrifici produttori di birra artigianale. Per fare un esempio, su 10 mila litri di birra prodotti, il bonus sarà pari a 2.300 euro, un gruzzoletto che le microrealtà potranno utilizzare per l'acquisto di macchinari oppure in ricerca, formazione e comunicazione. Il calcolo è da farsi sulla birra complessivamente presa in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata, ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. Nell'isola sono 36 i birrifici artigiani che, spillando una spumeggiante "bionda o rossa", potranno festeggiare l'incentivo. (segue) (Rsc)