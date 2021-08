Sardegna: bonus per birrifici artigiani, per Confartigianato serve legge regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del settore in Sardegna, rielaborati dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su fonte UnionCamere-Infocamere del 2020, parlano di un comparto che in pochi anni è passato dalle 13 attività del 2012 alle quasi 40 dell'anno appena concluso. Per il settore brassicolo sardo c'è fortemente bisogno di un provvedimento di legge che, lavorando in un'ottica di promozione coordinata e di incentivi allo sviluppo, tuteli e valorizzi i birrifici artigianali esistenti". "Ancora troppi birrifici da milioni di ettolitri di produzione continuano a utilizzare il termine 'artigianale' – ricordano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sardegna – e questo è un problema: le microimprese birrarie, infatti, soffrono la concorrenza delle produzioni industriali che, con ingenti investimenti di marketing provano a dare un "tocco" di artigianalità a prodotti che artigianali non sono". (Rsc)