Ambiente: Cingolani, sfida epocale di fronte a noi

- . A febbraio era l'idolo degli ambientalisti ora è diventato il loro incubo. "Non si tratta di essere né idoli né incubi per nessuno, - spiega il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a "Libero Quotidiano" - ma di lavorare per affrontare, e possibilmente risolvere, problemi. La verità è che abbiamo una sfida epocale di fronte a noi. Ciò significa che dobbiamo cambiare direzione, e una 'transizione ecologica' implica che dobbiamo riconsiderare le nostre abitudini e il nostro rapporto con l'ambiente, la mobilità, la manifattura, l'utilizzo delle risorse naturali". "Dobbiamo farlo in fretta - aggiunge - e non dobbiamo né vogliamo lasciare indietro nessuno, altrimenti non andremo da nessuna parte. Come è possibile non rendersi conto che queste trasformazioni avranno dei costi da sopportare?". Il ministro osserva inoltre che "ogni tipo di ideologismo è dannoso. Resto esterrefatto quando sento ancora negare il dramma del cambiamento climatico, oppure, all'opposto, quando si richiama la necessità delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione, ma solo se gli impianti si installano da un'altra parte e se le bollette non salgono". (segue) (Res)