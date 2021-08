Ambiente: Cingolani, sfida epocale di fronte a noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia produce l'1 per cento delle emissioni: "l'1 per cento dell'anidride carbonica totale, l'Europa circa il 9 per cento. E' vero che è una parte marginale, ma al di là del fatto che abbiamo responsabilità storiche le emissioni e i loro effetti non si fermano ai confini degli Stati, riguardano tutti. Noi siamo un continente di riferimento a livello mondiale e abbiamo un ruolo guida. Dobbiamo dare l'esempio e convincere gli altri paesi a condividere questa sfida, altrimenti i nostri sforzi risulteranno vani e non possiamo permettercerlo". "Se tutti i paesi del mondo - conclude Cingolani - non contribuiranno convintamente agli obiettivi della decarbonizzazione nei tempi giusti, l'Italia e l'Europa potrebbero subire oltre al danno di un ambiente che continuerà a degradare anche la beffa di aver messo a dura prova il proprio sistema sociale e industriale nel tentativo di invertire la rotta del cambiamento climatico, imponendo costi importanti ai cittadini e alla forza lavoro del sistema economico". (Res)