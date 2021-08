Green Pass: Gelmini, siamo d'accordo su un suo utilizzo estensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo Consiglio dei ministri dovrà decidere sull'obbligo del green pass per trasporti, scuola e posti di lavoro. La ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in una intervista a "La Stampa" spiega in che direzione si va: "Abbiamo condiviso la scelta del green pass e siamo d'accordo su un suo utilizzo estensivo. Siamo al primo d'agosto e quasi 40 milioni di italiani possono già averlo: dobbiamo incentivare tutti i cittadini a vaccinarsi, non possiamo rischiare di vanificare gli sforzi fatti. Trovo singolare, ad esempio, che al ristorante chi controlla il pass ai clienti possa non essere vaccinato". "Dovremo trovare - continua - una soluzione, naturalmente dando un po' di tempo alle aziende per organizzarsi. Così anche sui trasporti a lunga percorrenza. In vista del nuovo anno scolastico, invece, un terzo dei ragazzi fra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose: sarebbe paradossale dover ricorrere alla Dad perché un insegnante che ha rifiutato il vaccino è stato contagiato". Il leader della Cgil Landini chiede al governo di rendere obbligatorio per legge il green pass per entrare in fabbrica. "Mi pare che da Landini sia arrivata un'apertura significativa. Certo il green pass non può rappresentare uno strumento per licenziare i lavoratori, ma per lavorare in sicurezza. Non credo si possa caricare sulle spalle di datori di lavoro e sindacati una decisione di questo tipo. Se si dovrà intervenire il governo farà la sua parte, cercando l'accordo con le parti sociali", ha concluso Gelmini. (Res)