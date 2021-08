Parità di genere: Bonetti, 440 milioni per l'imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "è la prima volta che in Italia si fa una strategia per la parità di genere. Significa mettere in atto un processo per sanare le disuguaglianze di genere che spesso ci vedono ultimi in Europa. E' un momento storico grazie al Pnrr". L'Italia è all'ultimo posto in Europa per l'occupazione femminile: 20 punti percentuali che separano le donne dagli uomini, che diventano 30 quando si parla di padri e madri: una donna su tre abbandona il lavoro dopo aver avuto il primo figlio. "La strategia mette in atto un'azione sinergica — occupazione, retribuzione, competenze — per creare un mondo del lavoro più equo e aumentare l'occupazione in termini numerici e di qualità". Qualche esempio. "Decontribuire il lavoro fernminile, anche prevedendo la defiscalizzazione per i contratti di sostituzione di maternità, così che assumere una donna non diventi un costo. Oltre, ovviamente, a migliorare il sistema di welfare". E in generale per il lavoro delle donne: "Formazione delle competenze e sostegno all'imprenditoria. Avremo a disposizione 440 milioni per l'imprenditorialità femminile: 400 vengono dal Pnrr e 40 dalla legge di Bilancio 2021". "Sono fondi e leve - conclude Bonetti - per competere alla pari con gli uomini nell'accesso al credito e agli investimenti previsti dal Pnrr". (Res)