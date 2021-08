Credito: Hsbc, crescita profitto a 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hsbc ha cancellato altri 300 milioni di dollari di accantonamenti per crediti inesigibili durante la pandemia nel secondo trimestre, mentre in generale, per l’anno corrente, è riuscita a cancellare 700 milioni di dollari di, portando il totale delle sue riserve a circa 2,4 miliardi di dollari. Ciò ha aiutato a far salire i profitti netti per la prima metà del 2021 a 10,8 miliardi di dollari, in aumento di circa il 150 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso: nel 2020, infatti, il profitto annuale di Hsbc era crollato del 45 per cento. L'utile dell’istituto di credito attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rispetto ai 192 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. La banca londinese ha annunciato, inoltre, un acconto sul dividendo di 7 centesimi per azione. Hsbc ha riferito di aver continuato ad accelerare le sue priorità strategiche nel secondo trimestre, ritirandosi completamente dalla sua operazione bancaria in difficoltà negli Stati Uniti e vendendo la sua banca al dettaglio francese. Il ritiro dalle sue divisioni statunitensi ed europee in lenta crescita rientrava negli sforzi della banca per risparmiare costi per circa 4,5 miliardi di dollari e tagliare 35 mila posti di lavoro. (Rel)