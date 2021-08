India: presidenza di turno Consiglio sicurezza Onu, focus Nuova Delhi su mari e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mese di agosto con tre priorità in agenda: la sicurezza marittima, il mantenimento della pace e la lotta al terrorismo. Lo ha annunciato l’ambasciatore indiano presso l’Onu, T.S. Tirumurti. Il Paese è membro non permanente del Consiglio per il biennio 2021-22. Secondo quanto dichiarato da Tirumurti all’agenzia di stampa “Asian News International” (“Ani”), “i conflitti sono aumentati ai tempi del Covid, mettendo notevolmente sotto pressione i peacekeeper e le risorse dell’Onu”. Il diplomatico ha ricordato che la sicurezza marittima è una priorità della politica estera di Nuova Delhi e ha dichiarato che è necessario un “approccio olistico”. L’ambasciatore, inoltre, ha sollecitato un migliore impiego delle tecnologie per garantire la sicurezza delle operazioni di peacekeeping. Infine, riguardo all’antiterrorismo, si è soffermato in particolare sulla questione dei finanziamenti.(Inn)