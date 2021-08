Olimpiadi: ambasciata ceca a Tokyo, "intensi contatti" con atleta bielorussa Tsimanousskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Repubblica Ceca a Tokyo ha avviato un processo di "intensi contatti" con le autorità giapponesi riguardo all’atleta bielorussa, Krystsina Tsimanousskaya, che ieri stata per essere costretta a rientrare in patria con la forza. Ieri sera Tsimanousskaya ha dichiarato di essere "al sicuro" e sotto la protezione della polizia in Giappone dopo aver affermato di essere stata costretta a lasciare le Olimpiadi di Tokyo dalle autorità di Minsk. "Sono al sicuro e ora si sta decidendo dove farmi passare la notte", ha detto in una dichiarazione su Telegram pubblicata dalla Fondazione per la solidarietà sportiva bielorussa (Bsff), un'organizzazione che sostiene gli atleti legati all'opposizione. In precedenza, la velocista bielorussa ha dichiarato di essere stata portata all'aeroporto contro la sua volontà per imbarcarsi su un volo di ritorno a casa dopo essersi lamentata pubblicamente dei suoi allenatori alle Olimpiadi di Tokyo. Tsimanousskaya, che oggi avrebbe dovuto gareggiare nei 200 metri femminili, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare nel suo Paese e ha cercato di ottenere la protezione della polizia giapponese all'aeroporto Haneda di Tokyo in modo da non dover salire a bordo del volo. "Non tornerò in Bielorussia", ha detto in un messaggio su Telegram. (segue) (Git)