Algeria: ministro Esteri incontra segretario Lega Araba, focus su prossimo vertice arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha tenuto una sessione di lavoro con il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. Le consultazioni hanno riguardato la situazione politica e di sicurezza nella regione, oltre ai preparativi per il prossimo vertice arabo, che si terrà in Algeria. Lo ha riferito una fonte ufficiale del Segretariato generale della Lega araba, affermando che "l'incontro rientra nel quadro dell'impegno delle due parti di consultarsi e coordinarsi per il successo del prossimo vertice, poiché questo vertice rappresenta una vera aggiunta al processo di azione comune araba, di cui l'Algeria nella Storia e nel presente è un pilastro fondamentale". La fonte ha aggiunto che "Aboul Gheit si è impegnato a fornire tutto il sostegno all'Algeria affinché il vertice si svolga in modo commisurato alla sua importanza". (Ala)