Usa: Democratici presentano accordo bipartisan sulle infrastrutture

- Un gruppo di senatori statunitensi ha presentato nella serata di ieri, primo agosto, il testo di un progetto bipartisan per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari, che dovrebbe confluire in un pacchetto di spesa dal valore complessivo di circa 3.500 miliardi di dollari. Il testo del provvedimento è lungo ben 2.702 pagine, ed ha come primi firmatari il senatore repubblicano Rob Portman, dell'Ohio, e la democratica Kyrsten Sinema, dell'Arizona. Pur nella sua vastità, il piano modera le ambizioni della Casa Bianca, che aveva inizialmente proposto un piano di spesa da oltre 2mila miliardi di dollari. Il leader della maggioranza democratica al Senato federale Usa, Charles Schumer, ha dichiarato al termine di una rara sessione domenicale di lavoro del Congresso che i Democratici sono "in pista" per l'approvazione del provvedimento e della nuova legge di spesa entro la pausa estiva dai lavori parlamentari "Nonostante alcuni scossoni, che sono inevitabili per provvedimenti delle dimensioni e della portata di questi due, restiamo in pista per il conseguimento del nostro doppio obiettivo", ha detto il leader dei senatori democratici. Il nuovo disegno di legge per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari in otto anni include 550 miliardi di dollari di nuove voci di spesa. Il gruppo bipartisan puntava a pubblicare il testo della proposta già nella giornata di sabato 31 luglio, ma i negoziati e gli aggiustamenti dell'ultimo minuto sono proseguiti per l'intero fine settimana; Schumer si è detto ottimista che l'approvazione del provvedimento da parte del Senato sia "questione di giorni". I negoziati hanno già superato una serie di ostacoli procedurali grazie al sostegno di 17 senatori repubblicani guidati dalla senatrice Susan Collins del Maine. (Nys)