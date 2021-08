Imprese: Keppel Corp presenta un'offerta per Sph

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato di Singapore Keppel Corporation ha presentato una offerta d'acquisto per Singapore Press Holdings (Sph) tramite una offerta di privatizzazione. L'offerta, che valuta Sph 3,4 miliardi di dollari, comporterebbe il delisting dell'azienda e la sua trasformazione in una controllata di Keppel, secondo un progetto annunciato da entrambe le aziende nella mattinata di oggi, 2 agosto. L'offerta, che comporterà per Keppel una spesa di 2,2 miliardi di dollari, prevede la compensazione degli azionisti di Sph ad un prezzo di 66,8 centesimi per azione, in aggiunta a 0,596 unità Reit di Keppel e 0,782 unità Reit di Sph per azione. Il trading dei titoli di ciascuna delle due aziende è stato sospeso nella mattinata di oggi, in attesa del via libera all'operazione da parte degli azionisti delle aziende e dei regolatori. (Fim)