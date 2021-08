Malesia: Polizia blocca marcia di protesta dei parlamentari di opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ala giovanile dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno, prima forza politica del Paese recentemente uscita dalla maggioranza), Ashraf Wajdi Dusuki, ha invitato apertamente il premier a farsi da parte, accusandolo di “tradimento”. Secondo “The Straits Times”, anche i ministri dell’Umno rimasti fedeli al premier nonostante le pressioni del presidente del partito Ahmad Zahid hanno consigliato al capo del governo di dimettersi dopo lo scontro con il Palazzo reale. Non è ancora chiaro come risponderà il partito nazionalista Pribumi Bersatu, di cui lo stesso Muhyiddin è leader. Il capo del governo aveva più volte ribadito in passato di essere pronto a convocare nuove elezioni non appena la pandemia sarà sotto controllo. (segue) (Fim)