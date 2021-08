Malesia: Polizia blocca marcia di protesta dei parlamentari di opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La monarchia della Malesia si è schierata la scorsa settimana contro il governo del primo ministro Muhyiddin, precisando di non aver autorizzato la revoca delle ordinanze d’emergenza per il contenimento della pandemia di Covid-19 e accusando l’esecutivo di aver violato le procedure costituzionali. In un comunicato pubblicato dalla Casa reale, il re Sultan Abdullah Ahmad Shah ha fatto sapere che aveva acconsentito alla revoca dell’emergenza solo se questa fosse stata proposta e dibattuta in parlamento. Lo scorso 26 luglio il ministro ad interim della Giustizia, Takiyuddin Hassan, aveva annunciato la revoca delle ordinanze senza previa consultazione con il parlamento, dove non è chiaro se il primo ministro Muhyiddin disponga di una maggioranza. La maggior parte delle restrizioni erano in vigore dallo scorso gennaio, quando il re Abdullah aveva acconsentito alla proclamazione dello Stato d’emergenza su richiesta dello stesso capo del governo. (segue) (Fim)