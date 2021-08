Corea del Sud-Usa: ministero Difesa, ancora nessuna decisione su esercitazioni congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha risposto all'avvertimento giunto ieri dalla sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, secondo cui le annuali esercitazioni estive congiunte delle Forze armate sudcoreane e statunitensi rischiano di danneggiare le relazioni inter-coreane. La portavoce del ministero, Lee Jong-joo, ha replicato oggi che il programma delle esercitazioni è stato ridimensionato in maniera "accorta" e "flessibile" proprio per evitare di alimentare le tensioni nella Penisola coreana: "Il ministero dell'Unificazione ha lavorato costantemente sulla base di criteri di accortezza e flessibilità (...) per evitare che le esercitazioni congiunte possano essere citate a pretesto per un aumento delle tensioni nella Penisola coreana", ha dichiarato la portavoce. "Proseguiremo i nostri sforzi in tal senso nel prossimo futuro", ha aggiunto Lee. (segue) (Git)