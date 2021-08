Business news: Cile, Senato approva all'unanimità legge che garantisce maggiore accesso all'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Cile ha approvato all'unanimità, con 36 voti, il disegno di legge che modifica l'attuale legislazione sull'accesso all'acqua, definendo come "diritto fondamentale". Il progetto era in stallo da oltre dieci anni in parlamento. Prima dell'approvazione nella camera alta, il progetto legislativo aveva ricevuto l'ok da parte della Commissioni Risorse Idriche, Agricoltura e Finanze della Camera dei Deputati e del Senato. "Questo disegno di legge rafforza la priorità del consumo umano di acqua e aggiunge priorità alla salvaguardia degli ecosistemi. Inoltre, ci consente di avanzare nella lotta al cambiamento climatico", ha spiegato il ministro dei Lavori Pubblici, Alfredo Moreno. Il pacchetto di riforma necessita ancora dell'approvazione di ciascuno dei suoi singoli articoli, alcuni dei quali stabiliscono l'accesso all'acqua come bene nazionale per uso pubblico e stabiliscono maggiori tutele per gli approvvigionamenti nelle comunità delle popolazioni indigene. (Res)