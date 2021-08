Giappone: Covid superata per il terzo giorno consecutivo la soglia di 3mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 3.58 nuovi casi di coronavirus nelle 24 ore di ieri, primo agosto, mentre nella capitale giapponese sono in corso le competizioni delle Olimpiadi estive. Il bilancio giornaliero ha superato per il terzo giorno consecutivo la soglia di 3mila contagi, ma segna un calo rispetto al record assoluto di 4.058 registrato sabato 31 luglio. Sull'intero territorio giapponese, invece, il bilancio giornaliero dei contagi ha superato per il quinto giorno consecutivo la soglia di 10mila contagi. In Giappone come in altri Paesi, a trainare i contagi è la progressiva diffusione della variante Delta. (segue) (Git)