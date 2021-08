Giappone: Covid superata per il terzo giorno consecutivo la soglia di 3mila contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di prorogare al 31 agosto lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e nella parte meridionale di Okinawa. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha precisato che non ritiene le Olimpiadi estive in corso nella capitale responsabili dell'aumento dei contagi da Covid-19 dell'area della capitale. Il governo ha anche decretato l'estensione dello stato di emergenza a tre prefetture limitrofe a Tokyo e alla prefettura di Osaka, nel Giappone Occidentale, in risposta all'aumento record dei contagi da coronavirus in diverse aree del Paese. Il Giappone ha proclamato una serie di "stati di emergenza" dall'inizio della pandemia di Covid-19, che però, diversamente da altri Paesi, prevedono perlopiù misure ad adesione volontaria. (Git)