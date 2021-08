Usa: Coivd: polemiche per le nuove linee guida dei Cdc sulle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove linee guida varate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc), che raccomandano l'utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi anche alle persone vaccinate per prevenire più efficacemente la diffusione della Covid-19, hanno suscitato reazioni di tenore opposto all'interno dei mondi scientifico e politico statunitensi. Diversi esperti di salute pubblica statunitensi hanno elogiato la prudenza dell'agenzia statunitense: tra questi Gerald Harmon, presidente dell'American Medical Association, secondo cui "coi casi di Covid-19 in continuo aumento negli Usa, e un numero ancora significativo di persone non vaccinate, le linee guida dei Cdc sono necessarie ad arginare la diffusione della Covid-19 e in particolare della variante Delta, che sappiamo essere molto più contagiosa". Numerosi parlamentari repubblicani, invece, si sono detti in disaccordo con le nuove raccomandazioni sull'utilizzo delle mascherine, criticando i ripensamenti del governo federale in materia e accusando quest'ultimo di tornare ad intromettersi nella vita privata dei cittadini, specie se già vaccinati. (Nys)