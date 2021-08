Usa: Covid. fauci avverte che "la situazione volgerà al peggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, infettivologo di riferimento della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19, ha avvertito ieri che il quadro della pandemia di Covid-19 negli Usa "volgerà al peggio" a causa della progressiva diffusione della variante Delta negli Stati Uniti. Secondo Fauci, i cittadini statunitensi dovranno far fronte ad altro "dolore e sofferenza". "Non credo vedremo altri lockdown", ha precisato il direttore dell'Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Abc", riferendosi alla porzione di popolazione già vaccinata contro il virus: "Credo che in questo Paese la percentuale della popolazione (già vaccinata) ci permetterà, se non di schiacciare la pandemia, almeno di non tornare alla situazione dello scorso inverno". Ciononostante, l'esperto ha evidenziato il rapido aumento della percentuale settimanale dei contagi giornalieri, ed ha ricordato che negli Usa almeno 100 milioni di persone, pur potendo, non si sono ancora vaccinate. Nei giorni scorsi Fauci ha avvertito che la variante Delta e il progressivo calo della copertura immunitaria conferita dai vaccini porta a riscontrare anche nei vaccinati cariche virali simili a quelle dei non vaccinati; l'esperto ha però ribadito che al momento i ricoveri ospedalieri interessano soprattutto i soggetti non vaccinati. (Nys)