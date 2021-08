Corea del Sud: boom dell'export senza precedenti nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato nel mese di luglio la crescita delle esportazioni più marcata della sua storia: il mese scorso il Paese ha esportato merci per 55,4 miliardi di dollari, un aumento del 29,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Il dato è il migliore mai registrato da quando Seul ha iniziato a compilare dati statistici sull'export, nel 1956. Secondo il ministero del Commercio sudcoreano, il totale delle esportazioni nei primi sette mesi del 2021 è ammontato a 358,7 miliardi di dollari, un dato che rappresenta un altro record per il periodo in esame. Per la prima volta in dieci anni, le esportazioni del Paese hanno segnato una crescita a due cifre per quattro mesi consecutivi. (segue) (Git)