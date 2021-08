Corea del Sud-Usa: trasferimento basi militari ostacolato da disputa sulla bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti non hanno ancora raggiunto un'intesa in merito alla condivisione dei costi per la bonifica delle basi militari che le Forze armate Usa intendono riconsegnare a Seul, nonostante l'inizio dei colloqui in proposito risalga al 2002. Il Pentagono ha acconsentito venerdì, 10 luglio, a restituire al Paese asiatico un quarto della caserma di Yongsan, che sorge al centro di Seul, entro l'inizio del prossimo anno. Il dipartimento della Difesa Usa aveva già dato il via libera alla restituzione di una prima porzione della base lo scorso anno. Quella di Yongsan è la più grande delle 12 installazioni militari che gli Usa intendono riconsegnare a Seul, su un totale di 80 operate dagli Stati Uniti in territorio sudcoreano. Il governo della Corea del Sud lamenta però l'incertezza in merito alle tempistiche della restituzione e al via libera effettivo per lo sviluppo urbanistico dei terreni smilitarizzati, che necessiteranno anzitutto di lavori di bonifica. Nonostante anni di confronti, Washington e Seul non hanno ancora trovato l'intesa su un calendario che definisca i tempi e i costi dell'intero processo. Lo Status of Forces Agreement (Sofa) - l'accordo bilaterale che regola la presenza del contingente Usa di 28.500 militari in Corea del Sud - afferma espressamente che gli Stati Uniti non abbiano l'obbligo di restituire le basi al Paese ospitante così come le avevano ricevute, a meno di "pericoli noti, imminenti e sostanziali" per la salute delle persone. (Git)