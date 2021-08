Mps: M5s, scenari foschi, chiesto Ufficio presidenza commissione Banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo abbiamo già ripetuto più volte: il terzo gruppo bancario del paese (Mps) non può e non deve essere svenduto. Come M5s ribadiamo con convinzione la necessità di tutelare l'investimento dello Stato, che comunque ha in mano la quota di maggioranza dell'istituto". Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle della commissione Banche, della commissione Bilancio e della commissione Finanze. "La banca - sottolineano - ora funziona: è evidente però che paga ancora le scelte sciagurate del passato. Purtroppo gli scenari che si vanno via via profilando sono piuttosto foschi, e dal governo non è stata indicata volontà chiara per il futuro". Per tale motivo, "abbiamo chiesto con urgenza la convocazione dell'Ufficio di presidenza della commissione Banche, in accordo con la presidente Ruocco, in modo da poter tracciare un percorso chiaro e, se necessario, di audire il ministro Franco e gli altri i membri del governo che si stanno occupando del dossier. Chiediamo di capire cosa muoverà le imminenti scelte, ma vogliamo passaggi privi di opacità", concludono. (Com)