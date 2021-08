Roma 2021: Pelonzi (Pd), vicesindaco ammette errori su trasporti, si dimetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pelonzi sottolinea: "Non parliamo poi dell'assurdo progetto per la funivia di Boccea, dello stato di manutenzione dei binari dei tram e delle vetture o della scomparsa del capolinea della linea 3. Sempre da Calabrese abbiamo avuto conferma dell'assenza di interlocuzione istituzionale tra Roma Capitale e i ministeri. La cosa ridicola è che queste verità Calabrese le enuncia tentando di dimostrare il contrario. Davvero triste. Cinque anni nei quali proprio il vicesindaco e la giunta Raggi hanno messo fuori gioco le due società di progettazione del Comune, cioè Roma Metropolitane e Risorse per Roma che sono rispettivamente una in prefallimento e l'altra senza contratto di servizio.Alla luce di tutto questo - conclude il capogruppo del Pd capitolino - appare chiaro che l'unica dichiarazione di Calabrese utile per Roma sarebbe l'annuncio delle sue dimissioni". (Com)