Covid: assessore Lazio, campagna vaccinale prosegue nonostante attacco informatico

- "La campagna vaccinale sta procedendo e proseguirà regolarmente, non c'è stata nessuna interruzione e non ci sarà nei prossimi giorni. L'attacco hacker non è riuscito a bloccare la campagna vaccinale del Lazio". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ringrazio tutti i nostri operatori che si stanno impegnando per garantire tutte le somministrazioni - aggiunge -. Chi è prenotato, può andare tranquillamente nei centri vaccinali. Ringrazio il commissario Figliuolo per la disponibilità che ci ha dato nel garantire il supporto nel trasferimento dei flussi nell'anagrafe vaccinale nazionale. Non ci fermeremo di fronte a questo attacco."(Com)