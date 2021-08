Roma 2021: Michetti, con Raggi arrivano più tasse, noi contrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non se ne può più. Invece che rendere la vita più facile ai romani, si continua a cercare di battere cassa con ogni mezzo. Il tutto, naturalmente, a spese dei cittadini. L'ultima trovata sarebbe far pagare anche a chi parcheggia la macchina sotto casa". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, commentando il piano per la sosta su suolo pubblico presentato la scorsa settimana dalla sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in un incontro con Confcommercio Roma. "Con noi al Campidoglio, questa cosa non accadrà mai", conclude. (Rer)