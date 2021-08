Business news: Brasile, export pietre ornamentali aumentato del 44 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esportazione di pietre ornamentali dal Brasile ha registrato nel primo semestre del 2021, ricavi per 572 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 43,83 per cento rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno e della migliore performance degli ultimi cinque anni. Lo riferisce il Centro brasiliano per gli esportatori di pietre dimensionali (Centrorochas), organizzazione che riunisce 101 aziende del settore. La crescita maggiore delle vendite si è osservata tra i blocchi di marmo e assimilati, pari al 70,63 per cento delle pietre ornamentali esportate. Il Brasile è attualmente il quinto esportatore di pietre ornamentali al mondo. Nel 2020, il paese ha esportato 2,2 milioni di tonnellate, per un valore di 987,4 milioni di dollari. La regione del sud-est del paese concentra il 93 per cento degli affari. In particolare lo stato di Espirito Santo che concentra il 82 per cento della produzione, seguito da Minas Gerais (11 per cento), Ceará (2 per cento) e Bahia (1 per cento). (Res)