Business news: America Latina e Caraibi, Fmi prevede crescita del 5,8 per cento nel 2021

- La regione dell’America latina e dei Caraibi registrerà una crescita del 5,8 per cento nel 2021. È quanto si legge nell’aggiornamento di luglio del World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il dato è superiore di 1,2 punti percentuali rispetto alla stima diffusa lo scorso aprile. Nel 2022 la stima di crescita prevista è del 3,2 per cento, stabile rispetto alla precedente previsione. L'aggiornamento delle previsioni per l'America Latina e i Caraibi, si legge, deriva principalmente dalle revisioni al rialzo delle economie di Brasile e Messico, che riflettono risultati del primo trimestre migliori del previsto. (Res)