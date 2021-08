Business news: Messico, stime preliminari, pil aprile-giugno in crescita dell'1,5 per cento su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra aprile e giugno del 2021 del Messico dovrebbe essere cresciuta dell'1,5 per cento sul trimestre precedente, e in aumento del 19,6 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) nel rapporto preliminare sul prodotto interno lordo (Pil), i cui dati definitivi si conosceranno il 25 agosto. Su trimestre, la crescita maggiore si è registrata nel comparto dei servizi, con un incremento del 2,1 per cento. Molto dietro le attività primarie, con una crescita dello 0,6 per cento e il settore manifatturiero (+0,4 per cento). Complessivamente si tratta di una crescita inferiore di tre decimi alla media dei pronostici raccolti dal quotidiano "El Economista". Nel primo trimestre il pil era cresciuto dello 0,4 per cento sul periodo precedente e calato del 2,9 per cento su anno. Il rimbalzo annuale di quasi il 20 per cento è però da ricondurre alle pessime prestazioni nel secondo trimestre del 2020, in piena esplosione della pandemia. Rispetto al secondo trimestre 2020, le maggiori crescite si sono avute nel comparto secondario, il 28,2 per cento. I servizi sono cresciuti del 17 per cento e l'agroalimentare del 6,8 per cento. (Res)