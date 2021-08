Covid: "Ft", Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini destinati all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pfizer e Moderna, i due noti produttori di vaccini contro il Covid-19 statunitensi, hanno aumentato i prezzi dei loro preparati negli ultimi contratti di fornitura siglati con l'Unione europea. È quanto riportato dal “Financial Times” che cita alcuni stralci dei contratti. Il nuovo prezzo per il vaccino Pfizer sarebbe di 19,50 euro a dose, rispetto ai 15,50 euro concordati nei contratti precedentemente siglati. Per quanto riguarda Moderna, invece, il rincaro passa da 16 a 21,41 euro a dose. Le due società non hanno commentato, per ora, le indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico. La Commissione europea ha dichiarato martedì scorso che l'Ue è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di vaccinare completamente almeno il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine dell'estate. Nel mese di maggio, invece, è stato reso noto che sarebbero arrivare oltre un miliardo di dosi di vaccini entro la fine di settembre grazie agli accordi siglati con quattro case farmaceutiche. (Rel)