Covid: Bernini (FI), vaccini e certificato verde valvole di sicurezza

- “Più di metà degli italiani sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale, e si tratta di un risultato che oltre a premiare lo straordinario lavoro della struttura commissariale ci consente di guardare con prudente ottimismo ai prossimi mesi, proseguendo col ritmo di oltre 500 mila somministrazioni quotidiane". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ma l’insidia delle varianti ci impone di non abbassare la guardia, e il Green pass esteso ai trasporti rappresenta in questo senso un incentivo a vaccinarsi, ma anche una valvola di sicurezza per non trasformare la libertà di oggi in libertà provvisoria”, conclude.(Com)