Usa-Iran: Blinken, Teheran responsabile attacco contro petrolifera Mercer Street

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato oggi in una nota che gli Stati Uniti ritengono che l’Iran abbia condotto l’attacco avvenuto lo scorso 30 luglio contro la petroliera Mercer Street nel Mar Arabico settentrionale in acque internazionali. “Dopo aver esaminato le informazioni disponibili, riteniamo che l'Iran abbia condotto questo attacco, che ha ucciso due persone innocenti, utilizzando droni esplosivi, una capacità letale che Teheran sta impiegando sempre di più in tutta la regione”, ha dichiarato Blinken. “Non c'è giustificazione per questo attacco, che segue uno schema di attacchi e altri comportamenti bellicosi. Queste azioni minacciano la libertà di navigazione attraverso questa cruciale via d'acqua, i traffici e il commercio internazionali e le vite di coloro che si trovano sulle navi coinvolte”, ha affermato Blinken. “Stiamo lavorando con i nostri partner per considerare i nostri prossimi passi e per consultarci con i governi all'interno della regione su una risposta adeguata, che sarà imminente. Ancora una volta porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime”, conclude il segretario di Stato Usa. (segue) (Nys)