Usa-Iran: Blinken, Teheran responsabile attacco contro petrolifera Mercer Street (2)

- La petroliera Mercer Street è di proprietà giapponese ma è gestita dalla compagnia Zodiac Maritime dell'imprenditore israeliano Eyal Ofer. La nave è stata attaccata lo scorso 30 luglio nei pressi dell'isola omanita di Masirah, a 300 chilometri al largo di Mascate, mentre si dirigeva dal porto di Dar es Salaam (Tanzania) a quello di Fujayrah (Emirati Arabi Uniti). Secondo alcune rilevazioni condotte a bordo della nave da esperti della Quinta flotta degli Stati Uniti, l'attacco sarebbe stato condotto con l'ausilio di droni. Questa mattina, il premier israeliano, Naftali Bennett ha accusato direttamente l'Iran di essere responsabile dell'attacco. "Israele sa con certezza" che è stato l’Iran ad attaccare la petroliera Mercer Street al largo delle coste dell’Oman e "risponderà in modo adeguato". Le osservazioni di Bennett sono giunge in risposta alle dichiarazioni di Teheran che tramite il ministero degli Esteri ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco. “Affermo qui che l’Iran è l’autore dell’attacco alla nave. Abbiamo prove dell’intelligence a riguardo e ci aspettiamo che la comunità internazionale chiarisca al regime iraniano che ha commesso un grave errore”, ha dichiarato Bennett. “In ogni caso – ha aggiunto Bennett – sappiamo come inviare, a modo nostro, il messaggio all’Iran”. (segue) (Nys)