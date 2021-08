Usa-Iran: Blinken, Teheran responsabile attacco contro petrolifera Mercer Street (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier israeliano, “il comportamento prepotente dell’Iran non è solo pericoloso per Israele, ma danneggia gli interessi globali, la libertà marittima e il commercio internazionale”. Bennett ha sottolineato che questo messaggio è stato trasmesso dal ministro degli Esteri, Yair Lapid, nelle telefonate con gli omologhi stranieri e ha incaricato gli ambasciatori israeliani a Londra, Washington e New York di inviare incontri con le parti interessate nelle capitali e alle Nazioni Unite. Nella dichiarazione, Bennett ha affermato che l’Iran ha utilizzato droni per attaccare la Mercer Street, considerandola un obiettivo israeliano nonostante la proprietà giapponese. Nell’attacco sono rimasti uccisi il comandante della nave, cittadino romeno, e un membro dell’equipaggio di nazionalità britannica. I due sono le prime vittime dello scontro in mare iniziato nel 2020 tra Iran e Israele. Secondo fonti diplomatiche citate dalla stampa israeliana, lo Stato di Israele sta “lavorando con altri paesi, in particolare Regno Unito e Stati Uniti per portare l’incidente davanti al Consiglio di sicurezza Onu. Come riferito dal quotidiano “Jerusalem Post”, l’ambasciatore di Israele negli Stati Uniti e alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, intende inviare una lettera ufficiale di reclamo al Consiglio di sicurezza per richiedere un incontro e l’emissione di una condanna. (Nys)