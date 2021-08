Business news: Cile, cinese Sgid prende possesso del cda di Cge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale azienda cinese del settore elettrico, State Grid International Development (Sgid), ha rinnovato il consiglio di amministrazione della società cilena del settore della distribuzione, Cge (Compañía general de Electricidad), dopo aver concluso l'acquisto del 97,145 per cento delle sue azioni alla spagnola Naturgy, ad un prezzo complessivo di circa 2,6 miliardi di euro lo scorso novembre. Il direttorio di Cge, segnala il quotidiano "La Tercera", sarà composto dal rappresentante di Sgid, Dai Yan, come presidente, Liang Chengzhong come vicepresidente, oltre a Huang Futao e Liu Chengzu. Entra nel consiglio di amministrazione anche Rodrigo Valdes, ex ministro delle Finanze del governo di Michelle Bachelet dal 2015 al 2017. Il presidente di Sgid, Hu Yuhai, ha affermato in una nota che la sua compagnia sarà in grado di "migliorare la capacità della rete di collegare e distribuire dal rinnovabile (...) e di sostenere l'obiettivo del Cile di essere un paese neutral-carbon entro il 2050". (Res)