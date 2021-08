Business news: Messico, rallenta il ritmo di crescita dell'export, a giugno +0,25 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno il volume delle esportazioni del Messico ha toccato un valore di 42,671 miliardi di dollari, in aumento dello 0,25 per cento su mese e del 29,1 per cento su anno. Pur facendo registrare il segno positivo per il quarto mese consecutivo, il dato descrive un rallentamento nel ritmo di crescita dell'export messicano, che a maggio faceva segnare un incremento del 2,5 per cento su mese. D'altro canto, l'aumento su anno è più facilmente riconducibile al dato di base (giugno 2020), quando il Paese era nel pieno dell'emergenza pandemica. A maggio, su anno, il totale delle esportazioni aveva segnato un incremento del 125,21 per cento. Del totale delle esportazioni, 40,046 miliardi di dollari sono legati a prodotti non petroliferi (+26,1 per cento) e 2,625 miliardi a prodotti petroliferi (+103,8 per cento). Le importazioni sono cresciute del 52,3 per cento su anno e dello 0,35 per cento. Il saldo della bilancia commerciale è stato, a giugno, di 762 miliardi di dollari, contro i 5,536 miliardi di dollari di giugno 2020. (Res)