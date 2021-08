Business news: Spagna-Uruguay, firmato accordo di cooperazione tra banche centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Spagna e la Banca centrale dell'Uruguay hanno firmato un accordo di cooperazione internazionale per rafforzare la collaborazione nei settori dell'attività bancaria centrale e fornire un quadro stabile per progetti e iniziative di reciproco interesse. L'accordo è stato firmato dal governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, dal presidente della Banca centrale uruguaiana, Diego Labat, e dal suo segretario generale, Jorge Christy. Come riportato dall'istituzione spagnola in un comunicato, le iniziative di collaborazione intraprese con l'accordo possono essere sviluppate attraverso varie forme di cooperazione e assistenza tecnica (studi e progetti di ricerca, organizzazione di riunioni di esperti, fornitura di assistenza tecnica specializzata, o attività per lo scambio di conoscenze ed esperienze nel settore delle banche centrali, gestione delle risorse umane). (Res)