Business news: Messico, torna lo schema di prezzi massimi per il gpl

- Il Messico torna a fissare un tetto massimo per il prezzo del gpl. Oggi è stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale lo schema disegnato ieri dalla Commissione regolatrice dell'energia (Cre), che divide il Paese in 145 zone all'interno delle quali - ogni quindici giorni - viene fissato il prezzo massimo a cui può essere venduto gas in qualsiasi stabilimento o distributore. A chi dovesse praticare un prezzo più alto, nei sei mesi in cui sarà in vigore lo schema, potrà essere revocata la licenza. Lo schema è stato in vigore fino al 2016, con un prezzo fissato dal ministero dell'Economia, ed è caduto con l'entrata in vigore di una delle parti della complessa Riforma energetica, voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto per aprire il comparto al capitale privato e straniero. Da giorni il presidente Andres Manuel Lopez Obrador annuncia interventi per calmierare il prezzo del gpl, una delle voci che hanno maggiore ricaduta sull'inflazione. (Res)