Egitto-Qatar: emittente qatariota “Al Jazeera” ritorna a trasmettere in diretta dal Cairo

- L’emittente satellitare panaraba con sede in Qatar, “Al Jazeera”, è ritornata a trasmettere in diretta dall’Egitto dopo aver ottenuto nuovamente la licenza da parte dell’autorità egiziane. Come sottolineato da fonti locali ad “Agenzia Nova”, ieri la corrispondente di “Al Jazeera” di origini palestinesi, Sherine Abu Aqleh, è apparsa in un video trasmesso in diretta dalla capitale egiziana, in quello che sarebbe la prima trasmissione ufficiale dopo il blocco la chiusura degli uffici al Cairo dell’emittente qatariota avvenuta il 3 luglio 2013 in concomitanza con la deposizione dell’allora presidente Mohamed Morsi. Negli anni successivi, la sospensione del lavoro dell’emittente in Egitto e il perseguimento dei suoi corrispondenti e lavoratori è stato uno degli effetti diretti del boicottaggio tra Egitto e Qatar, sullo sfondo del sostegno di Doha al movimento dei Fratelli musulmani classificato come gruppo terroristico dalle autorità egiziane. Egitto e Qatar hanno ravviato i propri rapporti solo a partire dal 4 gennaio 2021 con la dichiarazione firmata ad Al Ula che ha posto fine all’embargo economico e diplomatico avviato nel giugno 2017 contro il Qatar dal Cairo insieme ad Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati. Lo scorso 29 luglio l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani ha annunciato la nomina di Salem bin Mubarak bin Shahi al Shafi come nuovo ambasciatore in Egitto.(Cae)