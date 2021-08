© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ius Soli? Già oggi, a 18 anni, chiunque può chiedere e ottenere la cittadinanza. Squadra che vince non si cambia”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che aveva definito “aberrante” il fatto che nel nostro Paese non ci sia ancora lo “Ius Soli” sportivo. (Com)