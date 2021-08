Business news: Argentina, emergenza idrica nel bacino del fiume Paranà, maggiore siccità dal 1944

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha decretato l'emergenza idrica nelle province di Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones e Buenos Aires a causa del livello idrometrico eccezionalmente basso delle acque del fiume Paranà. L'attuale livello, segnala l'esecutivo, non si registrava da oltre settant'anni e sta pregiudicando non solo la navigazione della principale via commerciale delle materie prime, ma anche la capacità di somministrazione di energia e di acqua per l'irrigazione. E' allerta nel governo anche per il pericolo di incendi. Secondo le previsioni del Sistema nazionale per la gestione integrale dei rischi (Sinagir), riferisce l'agenzia "Telam", "la tendenza decrescente osservata nei livelli idrici nei bacini dei fiumi Paranà e Paraguay dovrebbe proseguire nei prossimi tre mesi". (Res)