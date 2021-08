Libia: deputato Abu Ras, “positiva” ricomparsa Saif al Islam Gheddafi in questo momento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saif al Islam Gheddafi, il 49enne figlio dell’ex leader libico Muammar deposto e ucciso nel 2011, ha espresso l’intenzione di rientrare in politica un’intervista realizzata lo scorso maggio ma pubblica il 30 luglio con l’editorialista del quotidiano statunitense “The New York Times”, Robert Worth, nel complesso in cui Saif al Islam si trova rinchiuso dal 2011 nella città di Zintan, a circa 136 chilometri a sud ovest di Tripoli. L’intervista, la prima di Gheddafi a un media estero in dieci anni, non ha mancato di suscitare reazioni e dubbi sulla sua veridicità e giunge nel pieno del dibattito sulle elezioni parlamentari e presidenziali previste il prossimo 24 dicembre, ma sulla cui organizzazione non è stata ancora raggiunta un’intesa tra le parti. "Sono stato lontano dal popolo libico per dieci anni. Devo tornare lentamente, lentamente come uno spogliarello", ha dichiarato Saif al Islam, secondo quanto riportato da Worth in una articolo sul “The New York Times”. (segue) (Lit)