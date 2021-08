Business news: Brasile, Fmi migliora prospettive crescita Pil 2021 al 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 5,3 per cento del prodotto interno lordo (Pil), dopo una contrazione del 4,1 per cento registrata lo scorso anno nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo afferma l'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicato il 27 luglio. La stima dell'Fmi è sensibilmente migliore rispetto a quella presentata alla fine di aprile, in cui prevedeva una crescita del 3,7 per cento del Pil brasiliano. Di contro l'Fmi ha ridotto dello 0,7 per cento, a 1,9 per cento, la stima di crescita per il 2022. (Res)