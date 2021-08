Business news: Messico, Pemex contesta declassamento di Moody's, "contraddizioni metodologiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex, ha accusato l'agenzia di rating Moody's per le "contraddizioni metodologiche" contenute nel documento con cui ha tagliato il giudizio sul debito da Ba2 a Ba3 con outlook negativo. Petroleos mexicanos denuncia in particolare la mancata consegna dei comunicati contenenti le "informazioni rilevanti", i modelli e i calcoli usati nella redazione del rating. La compagnia denuncia inoltre il fatto che il taglio del rating, costruito sui maggiori rischi nell'estinzione dei debiti, non tiene conto delle garanzie offerte dallo Stato. "Tenendo conto la metodologia in vigore non può esserci un rischio per Pemex nel compimento dell'estinzione dei debiti se esiste il sostegno e l'evidenza documentale delle autorizzazioni del bilancio federale per il pagamento del debito", si legge nella nota. (Res)