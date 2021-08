Business news: Brasile, Corte dei conti, via libera a bando per concessione autostrade Dutra e Rio-Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti del Brasile (Tcu) ha dato il via libera al processo di concessione che si concluderà con l'asta per l'affidamento all'iniziativa privata della gestione delle autostrade Dudra (Br-116) che collega Rio de Janeiro a San Paolo e Rio-Santos (Br-101) che collega Rio de Janeiro a Santos. L'approvazione da parte della Tcu è l'ultimo passaggio prima della pubblicazione del bando con i dettagli dell'asta la cui data non è stata ancora tuttavia indicata. L'aspettativa è che l'asta possa essere organizzata nell'ultimo trimestre di quest'anno. (Res)