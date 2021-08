Tunisia: Saied presiede cerimonia consegna lotto vaccini anti-Covid donati dall’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino, Kais Saied, si è recato questa domenica presso la sede della Farmacia centrale della Tunisia, dove ha presieduto la cerimonia di ricezione di un milione e mezzo di dosi di vaccino anti-covid donate dall’Italia. Lo riferisce il quotidiano tunisino “Tunisie Numerique”, secondo cui Saied ha presieduto la cerimonia alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. Durante la cerimonia, Saied ha voluto manifestare la gratitudine della Tunisia all’Italia per l'impegno profuso nel promuovere le relazioni tra i due Paesi e ha accolto con favore quest'ultima donazione che dà nuovo impulso ai rapporti di cooperazione, solidarietà e amicizia. Secondo quanto riporta il quotidiano tunisino, Saied ha ringraziato le autorità italiane, assicurando la volontà di garantire diritti e libertà in questo periodo di crisi, contrariamente a quanto affermato dai suoi detrattori, sottolineando che "farà di tutto per combattere il flagello dell'immigrazione illegale, e le reti criminali dietro il fenomeno.(Tut)